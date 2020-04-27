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Во Львове заболевшие коронавирусом врачи получат компенсацию

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 19:58
Во Львове заболевшие коронавирусом врачи получат компенсацию
Фото: Андрей Садовый (РБК-Украина)

Во Львове 27 медицинских работников болеют коронавирусом

Во Львове заболевшие на коронавирус врачи получат по 20 тысяч гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мера Андрея Садового в Twitter.

По его словам, во Львове 27 медицинских работников заболели COVID-19.

"Сегодня подписал распоряжение, чтобы каждый из них получил по 20 тысяч гривен. Это наименьшее, что мы можем сделать для людей, которые спасают нашу жизнь", - написал Садовый.

Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтверждено в 1749-ти медработников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине - работник медучреждения. В Министерстве здравоохранения Украины назвали причины массового заражение медиков коронавирусом.

Вчера COVID-19 диагностировали в 1676 медиков. За прошедшие сутки подтвердили 101 случай заражения. В Черновицкой области больше всего больных среди медицинского персонала

Как сообщало РБК-Украина, ранее в Минздраве рассказали, что коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями во время кашля или чихания. Маленькие капельки распространяются на расстояние около метра и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.

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