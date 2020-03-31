Во Львове выявили коронавирус еще у двоих человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Экспресс-тест обнаружил наличие COVID-19 у двоих водителей общественного транспорта

Во Львове экспресс-тесты зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Сообщается, что оба случая заболевания были выявлены у водителей общественного транспорта. Результаты отправлены в лабораторию для проведения ПЦР диагностики.

"Сегодня по состоянию на 12 часов мы получили положительный экспресс-тест у наших двух водителей АТП-1. Мы их всех направляем на ПЦР-тестирования, потому что тогда уже будет 100-процентный результат. Люди полностью изолированы, транспорт идет на повторную дезинфекцию", - сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

При этом мэр Львова уверен, что после проведения тестирования, количество случаев заболевания будет расти.

"Я убежден, что если мы в дальнейшем будем тестировать людей, то количество инфицированных будет расти. Часто молодые люди болезнь могут переносить легко, но беда в том, что если они инфицируют людей старшего возраста или людей, которые имеют хронические заболевания, здесь уже нужно другое лечение", - сказал он.

Отметим, вчера быстрые тесты также подтвердили два случая заболевания у жителей Львова. Среди них пациентка 5-й больницы и водитель трамвая.

По последним данным Министерства здравоохранения, в Украине подтверждены 549 случаев коронавируса. За последние сутки выявили 69 новых заболеваний. При этом во Львовской области подтверждены 6 случаев коронавируса.