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Во Львове на выходных увеличат количество пунктов и центров вакцинации

Автор: Валерия Полищук

С 21 по 24 августа во Львове увеличат количество пунктов и центров массовой вакцинации от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно через систему Helsi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Так, 21 августа во Львове будут работать девять пунктов массовой вакцинации, а 22 августа будет работать шесть центров массовой вакцинации. При этом 23 августа можно будет получить прививку в трех центра, а во вторник - в двух.

В центрах и пунктах вакцинации можно будет получить прививку одной из вакцин, а именно: Moderna, Pfizer, CoronaVac.

Кроме того, те, кто вакцинируются в праздничные выходные смогут получить скидку в размере 30% на концерт "SuperDisco 90-х. Фестиваль Независимости", который состоится 24 августа на "Арене Львов".

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ЛьвовВакцинация