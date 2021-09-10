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Во Львове на выходных откроют два дополнительных центра вакцинации

Автор: Инна Собора

Во Львове приняли решение открыть два дополнительных центра вакцинации. Они заработают уже в эти выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Varta1".

Решение приняли на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу.

Так в субботу и в воскресенье во Львове будут работать еще два центра вакцинации - с 10:00 до 15:00 по следующим адресам:

  • Лицей Львовский, ул. Лисеницкая, 3
  • Львовская общеобразовательная школа №43, ул. Масарика, 9.

Кроме того, в городе вакцинируют от коронавируса по следующим адресам:

С понедельника по пятницу (6-10 сентября), с 15:00 до 18:30:

  • Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7Б-для 2 дозы вакцинации Moderna
  • Victoria Gardens, вул. Кульпарковская, 226а - вакцинация Pfizer и AstraZeneca.

В субботу, 11 сентября, с 10:00 до 15:00:

  • Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7б
  • Центр Довженко, проспект Красной Калины, 81
  • Клиника IQmed, ул. Липовая Аллея, 15
  • Народный дом Брюховичи, ул. В. Ивасюка, 2.

Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna, исключительно для 2 дозы.

  • Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а

Здесь будут вакцинировать вакциной AstraZeneca и Coronavac.

  • гипермаркет "Эпицентр", вул. Городоцька, 302
  • гипермаркет "Эпицентр", ул. Б. Хмельницкого, 188 А.

Здесь будут вакцинировать вакциной Pfizer.

  • Рясне-Русское, пл. Независимости, 1, офис Львовской общины, 2 этаж
  • Рудно - Народный Дом
  • Лисиничи - ул. Т. Шевченко, 48, 2 эт., офис Львовской общины
  • Дубляны - ул. Шевченко, 4, 2 эт., офис Львовской общины
  • Грибовичи - ул. Мира, 1, офис Львовской общины
  • Винники - ул. Галицкая, 20.

Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna для 2 дозы.

В воскресенье, 12 сентября, с 10:00 до 15:00:

  • Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7б
  • Центр Довженко, проспект Красной Калины, 81
  • Клиника IQmed, ул. Липовая Аллея, 15
  • Народный дом Брюховичи, ул. В.Ивасюка, 2.

Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna, исключительно для 2 дозы.

  • Victoria Gardens, вул. Кульпарковская, 226а.

Здесь будут вакцинировать вакциной AstraZeneca и Coronavac.

  • гипермаркет "Эпицентр", вул. Городоцкая, 302
  • гипермаркет "Эпицентр", ул. Б. Хмельницкого, 188 А.

Здесь будут вакцинировать вакциной Pfizer.

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ЛьвовВакцинация