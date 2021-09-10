Во Львове на выходных откроют два дополнительных центра вакцинации

Во Львове приняли решение открыть два дополнительных центра вакцинации. Они заработают уже в эти выходные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Varta1".
Решение приняли на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу.
Так в субботу и в воскресенье во Львове будут работать еще два центра вакцинации - с 10:00 до 15:00 по следующим адресам:
Кроме того, в городе вакцинируют от коронавируса по следующим адресам:
С понедельника по пятницу (6-10 сентября), с 15:00 до 18:30:
В субботу, 11 сентября, с 10:00 до 15:00:
Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna, исключительно для 2 дозы.
Здесь будут вакцинировать вакциной AstraZeneca и Coronavac.
Здесь будут вакцинировать вакциной Pfizer.
Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna для 2 дозы.
В воскресенье, 12 сентября, с 10:00 до 15:00:
Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna, исключительно для 2 дозы.
Здесь будут вакцинировать вакциной AstraZeneca и Coronavac.
Здесь будут вакцинировать вакциной Pfizer.