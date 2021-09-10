Во Львове на выходных откроют два дополнительных центра вакцинации

Решение приняли на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу.

Так в субботу и в воскресенье во Львове будут работать еще два центра вакцинации - с 10:00 до 15:00 по следующим адресам:

Лицей Львовский, ул. Лисеницкая, 3

Львовская общеобразовательная школа №43, ул. Масарика, 9.

Кроме того, в городе вакцинируют от коронавируса по следующим адресам:

С понедельника по пятницу (6-10 сентября), с 15:00 до 18:30:

Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7Б-для 2 дозы вакцинации Moderna

Victoria Gardens, вул. Кульпарковская, 226а - вакцинация Pfizer и AstraZeneca.

В субботу, 11 сентября, с 10:00 до 15:00:

Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7б

Центр Довженко, проспект Красной Калины, 81

Клиника IQmed, ул. Липовая Аллея, 15

Народный дом Брюховичи, ул. В. Ивасюка, 2.

Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna, исключительно для 2 дозы.

Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а

Здесь будут вакцинировать вакциной AstraZeneca и Coronavac.

гипермаркет "Эпицентр", вул. Городоцька, 302

гипермаркет "Эпицентр", ул. Б. Хмельницкого, 188 А.

Здесь будут вакцинировать вакциной Pfizer.

Рясне-Русское, пл. Независимости, 1, офис Львовской общины, 2 этаж

Рудно - Народный Дом

Лисиничи - ул. Т. Шевченко, 48, 2 эт., офис Львовской общины

Дубляны - ул. Шевченко, 4, 2 эт., офис Львовской общины

Грибовичи - ул. Мира, 1, офис Львовской общины

Винники - ул. Галицкая, 20.

Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna для 2 дозы.

В воскресенье, 12 сентября, с 10:00 до 15:00:

Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7б

Центр Довженко, проспект Красной Калины, 81

Клиника IQmed, ул. Липовая Аллея, 15

Народный дом Брюховичи, ул. В.Ивасюка, 2.

Здесь будут вакцинировать вакциной Moderna, исключительно для 2 дозы.

Victoria Gardens, вул. Кульпарковская, 226а.

Здесь будут вакцинировать вакциной AstraZeneca и Coronavac.

гипермаркет "Эпицентр", вул. Городоцкая, 302

гипермаркет "Эпицентр", ул. Б. Хмельницкого, 188 А.

Здесь будут вакцинировать вакциной Pfizer.