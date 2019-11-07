Во Львове во время драки фанатов пострадали полицейские

Во Львове вечером 6 ноября произошла массовая драка футбольных фанатов, в результате чего пострадали 2 правоохранители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу местной полиции в Facebook.

Как сообщается, около 23:15 полиция получила информацию о массовой драке футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии на улице Галицкой. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что в драке участвуют около 100 человек.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали двое сотрудников полиции, которые пытались пресечь правонарушение. Также были задержаны 12 нарушителей, из них четверо жителей Львова, остальные - иностранцы.

"Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе произошла драка между иностранцами и местными жителями. В результате инцидента два человека погибли, еще трое были травмированы. Правоохранители задержали злоумышленников, их действия были квалифицированы как умышленное убийство.

Кроме того, еще одна массовая драка произошла в Соломянском районе Киева, неподалеку от дома по улице Новополевая, 89/16. В результате инцидента молодой человек получил ножевое ранение, его госпитализировали.