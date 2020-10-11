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Во Львове угарным газом отравились трое людей, один погиб

Автор: РБК-Украина

Во Львове вечером субботы, 10 октября, в квартире одного из домов в результате отравления угарным газом один человек погиб. Еще двоих госпитализировали.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Инцидент произошел вечером 10 октября в квартире по улице Елены Степанивны.

В результате отравления на месте происшествия погиб человек 2002 года рождения.

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Квартира оборудована двухфункциональным газовым котлом. Подача газа в квартиру была приостановлена.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Напомним, в конце марта в Одесской области два человека погибли из-за отравления природным газом и еще двое были госпитализированы. Среди пострадавших, которых удалось спасти - 8-летний ребенок.

Кроме того, во Львове шесть человек отравились угарным газом, среди пострадавших четверо детей - их госпитализировали в больницу. Дети, в состоянии средней тяжести, госпитализированы в ГДКБ, взрослые пострадавшие от госпитализации отказались.

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