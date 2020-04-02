Во Львове угарным газом отравились четверо человек, двое умерли

Во Львове в квартире одного из домов в результате отравления угарным газом двое людей погибли и еще двоих госпитализировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации (ОГА).

Как сообщается, 1 апреля около 23 часов, в одной из львовских квартир по ул. Кондукторская, четыре человека отравились угарным газом. Двое из пострадавших погибли на месте происшествия, и еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

Как отмечается, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 31 марта, в Одесской области в с. Латовка Беляевского района 2 человека погибли из-за отравления природным газом и еще 2 были госпитализированы. Среди пострадавших, которых удалось спасти - 8-летний ребенок.

РБК-Украина ранее писало, во Львове 7 марта шестеро человек отравилось угарным газом, среди пострадавших четверо детей - их госпитализировали в больницу. Дети, в состоянии средней тяжести, госпитализированы в ГДКБ, взрослые пострадавшие от госпитализации отказались.