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Во Львове троллейбус сбил пешехода

Новости » Происшествия     17.12.2019 - 23:03
Во Львове троллейбус сбил пешехода
Иллюстративное фото: львіський троллейбус (www.facebook.com/tvoyemisto)

Мужчину с места аварии забрала карета скорой

Во Львове произошла авария с участием тролейбса и пешехода - мужчина оказался под колесами общественного электротранспорта. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Отмечается, что троллейбус №24 наехал на мужчину, который внезапно вышел на дорогу. Пешеход упал и ударился головой.

"Пострадавшего забрала карета скорой помощи, врачи устанавливают, в каком состоянии находится пациент.

На месте ДТП проводят следственные действия полиция и ревизоры службы движения коммунального предприятия "Львовэлектротранс".

Напомним, в Киеве в ноябре произошел масштабный сбой в работе троллейбусов в связи с аварией по улице Большой Васильковской. Троллейбусы четырех маршрутов были вынуждены прекратить работу на время, необходимых для оформления ДТП.

А в начале ноября в Шевченковском районе Киева загорелся троллейбус с пассажирами. Спасатели на месте происшествия установили, что в троллейбусе произошло короткое замыкание в моторном отсеке. Троллейбус в это время находился на остановке общественного транспорта, а в салоне находились пассажиры.

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