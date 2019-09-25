Во Львове трамвай наехал на пешехода

Иллюстративное фото (dyvys.info)

Мужчину доставили в больницу

В среду, 25 сентября, во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), трамвай сбил пешехода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Отмечается, что авария произошла около 9.30 на проспекте Красной Калины. Трамвай №8 совершил наезд на пешехода. Личные данные мужчины еще уточняются. Он доставлен в больницу, где медики оказывают ему помощь.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницком на территории воинской части произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий. Он не справился с управлением грузовика и, съехав с дороги, врезался в бетонную электроопору.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Донецкой области столкнулись автомобиль и микроавтобус, в результате чего пострадали 10 человек, трое из которых - дети. По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство.