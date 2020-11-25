Во Львове студентов будут бесплатно тестировать на коронавирус

Во Львове начали бесплатное тестирование студентов на коронавирус. Их будут проверять ПЦР-тестом.

Об этом сообщает "Суспильне".

Студент, имеющий признаки ОРВИ, звонит в администрацию заведения и там формируют списки тех, у кого нужно взять образцы для исследований. Списки отправляются в учреждение охраны здоровья, который затем отправляет медицинскую бригаду для забора мазков у студентов. Дальше материал доставляют в лабораторию Научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены. Там в течение суток обрабатывают материал и отправляют результаты ПЦР-теста.

В случае, если у студента обнаруживают коронавирус, группа идет на 14-дневную самоизоляцию и дистанционное обучение.

Руководитель областного лабцентра Минздрава Наталия Иванченко-Тимко отмечает, что такое тестирование позволит избежать вспышек в студенческих коллективах, что особенно важно в периоды сессий.

В городе планируют ежедневно обрабатывать до 100 проб из вузов города.

Напомним, на прошлой неделе во Львове начали проверять на заражение коронавирусом тестами на антиген. В первую очередь, это касается медиков и работников сферы образования.

Львовская область идет на третьем месте в Украине по количеству случаев заражения коронавирусом, после Киева и Харьковской области. В регионе зафиксировано 42 874 случая заражения, 1183 человека умерло.