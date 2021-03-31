Во Львове в съемной квартире нашли убитой студентку

30 марта в 20:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской, которую хозяйка сдавала в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.

Правоохранители обнаружили на теле погибшей множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти. Личность девушки установлена - ею оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений.

"Сегодня, 30 марта, с заявлением о ее пропаже в полицию обратилась мать девушки, итак, она находилась в розыске", - отмечают в полиции.

По данному факту открыто производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Поиски предполагаемого убийцы продолжаются.