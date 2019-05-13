Во Львове семь человек отравились угарным газом

Во Львове в результате отравления угарным газом госпитализировали семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Как сообщается, 12 мая поздно вечером в квартире на улице Белоцерковской (Сыховский район) отравились, вероятно угарным газом, четыре человека, из которых трое - дети. Их состоянии средней степени тяжести госпитализировали в лечебные учреждения города Львова.

Кроме того, 13 мая около 01.23 часов в квартире на улице Коновальца (Франковский район) отравились, вероятно угарным газом, трое жителей квартиры, из которых один - ребенок. Их в состоянии средней степени тяжести госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу.

Обстоятельства этих происшествий на данный момент устанавливаются.

Всего с начала этого года во Львове произошло 34 случая отравления угарным газом, в результате которых пострадали 73 человека (из них 22 ребенка). Восемь человек погибли.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в селе Зализничное Петропавловского района Днепропетровской области от угарного газа умерли четыре человека. В частном доме обнаружили тела 4 человек, в том числе ребенка 2005 года рождения.

Кроме того, в Киевской области в ночь на 2 марта в результате отравления угарным газом погибли три человека, еще одного госпитализировали. Инцидент произошел в частном доме в селе Матюши Белоцерковского района.