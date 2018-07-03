По указанному факту открыто уголовное производство

Во Львове в результате отравления угарным газом умерла иностранная туристка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается, вчера, 2 июля 2018 года, около 15:00 правоохранителям сообщили, что во Львове в одной из квартир на улице Клепаривской умерла 22-летняя иностранная туристка, ее тело обнаружили в ванной комнате без телесных повреждений. Медики установили, что девушка скончалась в результате отравления угарным газом.

Кроме девушки, в квартире находился ее 21-летний знакомый, которого врачи госпитализировали с диагнозом "отравление угарным газом".

По указанному факту открыто уголовное дело по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле в Ивано-Франковской области из-за отравления газом госпитализировали 8 человек, из них 4 детей.