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Во Львове развернут новые места для больных COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львове для больных коронавирусом уже определено 920 койкомест. Местная власть уже готовится разворачивать 610 новых мест для пациентов с COVID-19 в городских больницах.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Дополнительные места для пациентов с коронавирусом планируют развернуть: в больнице скорой помощи на ул. Миколайчука (350 коек), в 1-вой городской больнице на ул. Ужгородской (80 коек), в 8-мой городской больнице на ул. Навроцкого (60 коек).

Еще 80 коек определили в 5-той городской больнице на ул. Коновальца и 40 коек есть в 4-той больнице на улице Свенцицкого.

"По состоянию на сегодня 560 коек заняты - там лечатся больные пневмонией, с подозрением на COVID и больные COVID. В течение двух последних недель видим тенденцию к увеличению поступления пациентов, нуждающихся в госпитализации, поэтому количество койкомест мы стараемся увеличивать", - пояснили в горсовете.

Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали 10 областей, где наблюдается наибольшая загруженность больниц больными коронавирусом.

Кроме того, в Украине впервые с начала пандемии зафиксировали более 9,5 тысяч случаев коронавируса.

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