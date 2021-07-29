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Во Львове разоблачили группу на продаже поддельных COVID-справок

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Четверг 29 июля 2021 15:26
Во Львове разоблачили группу на продаже поддельных COVID-справок Фото: Во Львове разоблачили группу на продаже поддельных COVID-справок (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Во Львове полиция разоблачила дельцов, которые выдавали фальшивые справки о негативном тесте на COVID-19. Заказчики, собираясь на отдых за границу, предъявляли работникам Государственной пограничной службы поддельные справки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

К сделкам с поддельными справками причастны работники одного из медицинских учреждений и определенных туристических фирм. Они наладили схему изготовления и сбыта справок с заключением "тест отрицательный", без проведения каких-либо лабораторных исследований.

Один тест обходился клиентам в 800-900 грн. Правоохранители установили, что сообщники успели изготовить почти 2 тысячи поддельных ПЦР-тестов.

Правоохранители объявили подозрение по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса двум мужчинам, 23 и 36 лет, а также 21-летней жительнице Львова. В случае доказательства вины за совершенные действия им может грозить ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Фото: Во Львове разоблачили группу на продаже поддельных COVID-справок (npu.gov.ua)

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Львов подделка тесты
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