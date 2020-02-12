Во Львове пять человек отравились угарным газом

Во Львове в больницы за минувшие сутки доставили пятерых людей, у которых диагностировали отравление угарным газом. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Гал-інфо".

По данным полиции Львовской области, в городе произошло два чрезвычайных события, во время которых люди получили отравление. Первое происшествие случилось 11 февраля в 21:10 ч. в доме по ул. Богуна. Здесь отравились угарным газом трое человек. Их в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинские заведения Львова.

Другое событие произошло 11 февраля в 21:32 час. во Львове в квартире дома по ул. Шевченко. С отравлением угарным газом отсюда в областную больницу доставили двух человек. Состояние их здоровья - средней степени тяжести.

Работниками ПАО "Львовгаз" временно перекрыли подачу газа в квартиры. Обстоятельства обоих происшествий устанавливаются.

Всего с начала 2020 года во Львове угарным газом уже отравился 21 человек.

Напомним, в селе Славское Львовской области в отеле отравились 14 человек, из них четверо детей. Всех госпитализировали с подозрением на пищевое отравление.