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Во Львове протестующие устроили драку в горсовете

Новости » Происшествия    29.05.2019 - 13:17
Во Львове протестующие устроили драку в горсовете
Фото: драка в горсовете Львове

Протестующие выломали дверь в ратушу

Во Львове 29 мая протестующие выломали дверь в ратушу, в здании которой находится городской совет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт горсовета.

К протестующим, которые ворвались внутрь ратуши, вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского председателя" Евгений Бойко. Однако протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка.

В горсовете отметили, что здание штурмовали те же люди, которые вчера во время заседания исполнительного комитета облили краской чиновников.

Добавим, ранее во Львове проходил митинг за отставку городского главы Андрея Садового.

Напомним, 25 мая в центре Ровно на майдане Независимости правоохранители задержали двух человек, которые требовали отставку президента Владимира Зеленского. По словам представителей полиции, двое местных жителей - 20-летний парень и 16-летняя девушка - проводили несанкционированный митинг.

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