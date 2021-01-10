Во Львове произошло ДТП с грузовиком, пострадали четверо человек

На южном объезде Львова произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП одна пассажирка погибла, еще четверо человек ранены.

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Это произошло возле базы отдыха. В результате ДТП пассажирка автомобиля "ВАЗ-2106" 1977 года рождения от полученных травм погибла на месте происшествия.

"Четыре человека, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские заведения Львова. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в сообщении.

Напомним, в Одессе произошла масштабная ДТП. В результате столкновения пяти автомобилей погибли несколько человек.

Кроме того, в начале января во Львовской области автомобиль BMW столкнулся с Mercedes Sprinter. В результате столкновения пострадали 9 человек, среди них были и несовершеннолетние.

Кроме того, в Житомирской области автомобиль сбил двух детей. Один ребенок от полученных травм погиб. Водитель автомобиля имел признаки алкогольного опьянения.