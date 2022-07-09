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Во Львове после посещения ресторана отравились десятки человек

Фото: десятки человек во Львове отравились соусом "карбонара" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Во Львове произошло массовое отравление. После посещения одного из ресторанов сальмонеллезом заболели 26 человек, в том числе 3 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на zaxid.net.

Сообщается, что все пострадавшие ели блюда с соусом "карбонара". Как заявили в ресторане, все позиции с этим соусом уже изъяли из меню. Первые жалобы на плохое самочувствие начали поступать еще в четверг, 7 июля.

В Департаменте здравоохранения Львовской областной военной администрации добавили, что пострадавших госпитализировали в областную инфекционку в состоянии средней тяжести.

Напомним, на этой неделе Львов накрыло грозой с градом. В результате затопило несколько улиц, остановился весь электротранспорт.

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Львов