Во Львове поезд сбил двух человек

Женщина умерла до приезда скорой, а мужчина был госпитализирован

Во Львове по улице Бродовская поезд "Киев-Ивано-Франковск" сбил двух человек. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook.

Так, вчера, 9 июля, в 20 часов 26 минут поезд номер 749 "Киев - Ивано-Франковск" сбил мужчину и женщину.

Как отмечается, женщина скончалась к приезду скорой помощи, а мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правого предплечья. Он был госпитализирован в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области электропоезд сбил человека.