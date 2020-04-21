Во Львове отменили празднование дня города из-за коронавируса

Местная власть Львова приняла решение о переносе празднования дня города в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

По его словам, точная дата празднования будет сообщена уже после карантина.

"День города, который мы привыкли праздновать в первое воскресенье мая, в этом году вынуждены перенести. Вместе с празднованием переносим также и отмечание почетными наградами города Львова: "Львовянин года", "Почетный львовянин" и "Благородная семья", - написал Садовой.

Напомним, на прошлой неделе Львовский горсовет принял решение об ужесточении карантинных ограничений. В частности, были закрыты все продуктовые рынки.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кабинете министров Украины допустили продление жесткого карантина из-за массовых пасхальных служб. Как отметили в правительстве, пасхальные богослужения посетили большее количество прихожан, чем предполагалось.

Отметим, карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Решение о продлении карантина Кабинет министров рассмотрит завтра, 22 апреля.