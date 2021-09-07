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Во Львове открывают центр вакцинации на автовокзале

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Вторник 07 сентября 2021 15:34
Во Львове открывают центр вакцинации на автовокзале Фото: во Львове открывают центр вакцинации на автовокзале (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Во Львове на автовокзале открывают центр вакцинации от коронавируса. Он заработает уже в эту пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление транспорта и связи Львовской ОГА.

Вакцинировать будут пассажиров и пользователей Автовокзала "Северный".

"В эти выходные, в пятницу 10 сентября 2021 года, во Львове на автостанции № 2, которая находится по адресу ул. Б. Хмельницкого, 225 будет работать центр вакцинации", - говорится в сообщении.

Вакцинация будет проводиться препаратом Pfizer.

Все желающие смогут прививаться с 15:00 до 20:00 без предварительной регистрации на 2 этаже автостанции № 2.

"Данный центр вакцинации будет функционировать каждую пятницу. Также будет рассматриваться возможность дополнительного вакцинирования и по субботам", - отметили в ОГА.

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Львов Коронавирус Вакцинация
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