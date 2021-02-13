Во Львове обрушилось здание, под завалами погиб мужчина

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

В 11:20 тело погибшего мужчины, который находился под завалом кровли пристройки, изъяли и предварительно передали работникам Национальной полиции. Предположительно, погиб охранник.

Сообщается, что инцидент произошел утром на улице Садовой. В пристройке к двухэтажной новостройке обрушилась кровля на площади 12 квадратных метров.

Напомним, сегодня утром произошел пожар в Киеве. В частности, загорелась многоэтажка, огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Во время тушения из дома были эвакуированы на безопасное расстояние 16 человек, 5 из них - дети. С ожогами верхних конечностей госпитализировали владельца квартиры.

До этого в Одессе обрушилась лестничная клетка в двухэтажном доме. Дом длительное время находился в аварийном состоянии, на месте спасатели эвакуировали нескольких жильцов.