Во Львове напали на медиков "скорой", прибывших на вызов

Во Львове ночью, 28 июня, семеро жителей города напали на бригаду скорой помощи, которая прибыла на вызов. Хулиганов привлекли к ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как установили правоохранители, семеро мужчин и женщин в возрасте от 18 до 29 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения начали конфликтовать с медиками около двух часов ночи. Медики прибыли на вызов в дом на улице Княгини Ольги.

По данным полиции, хулиганы вели себя неадекватно и нецензурно ругались, а во время конфликта повредили ящик с медикаментами, и разбили емкости с лекарствами.

На двух правонарушителей составили админпротоколы по факту мелкого хулиганства, на четверых за распитие алкогольных напитков в запрещенных местах, а на одного за ложный вызов "скорой".

Напомним, 15 июня в Киевской области мужчина смертельно ранил ножом местного врача во время осмотра.