Во Львове начнут делать COVID-вакцинацию в общежитиях университета Франка

Мобильные пункты вакцинации заработают в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко. Они заработают с 3 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу заместителя городского главы Львова Андрея Москаленко.
"Мобильные пункты вакцинации появятся в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко, вакцинироваться там смогут студенты и преподаватели", - заявил Москаленко.
Он добавил, что также в эту субботу, 4 сентября, прививки от COVID-19 смогут получить посетители фестиваля "Молодвиж" на FESTrepublic.