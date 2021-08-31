UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Львове начнут делать COVID-вакцинацию в общежитиях университета Франка

Автор: Анастасия Рокитна

Мобильные пункты вакцинации заработают в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко. Они заработают с 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу заместителя городского главы Львова Андрея Москаленко.

"Мобильные пункты вакцинации появятся в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко, вакцинироваться там смогут студенты и преподаватели", - заявил Москаленко.

Он добавил, что также в эту субботу, 4 сентября, прививки от COVID-19 смогут получить посетители фестиваля "Молодвиж" на FESTrepublic.

Напомним, с начала кампании вакцинации сделано более 9 млн прививок от COVID-19.

Раньше в Украину прибыла очередная партия COVID-вакцины Pfizer-BioNTech от правительства Соединенных Штатов Америки.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинацияЛьвов