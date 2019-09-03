Во Львове мужчина угрожал прохожим пистолетом

Во Львове нетрезвый мужчина на улице угрожал прохожим пистолетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщается, что накануне поздним вечером поступило сообщение, что на улице Чайковского неизвестный с пистолетом угрожал убийством мужчине, его жене и ребенку, наставляя на них пистолет. После этого мужчина зашел в клуб, где его позже задержали полицейские роты тактико-оперативного реагирования и патрульные.

"Задержанным оказался 40-летний львовянин. Пистолет был в боевой готовности. С места происшествия изъяли пистолет, визуально похожий на ПМ, со спиленными маркировками (1 патрон калибра 9 мм, находился в патроннике) и присоединенным глушителем, 2 магазина по 8 патронов калибра 9 мм, раскладной нож", - говорится в сообщении.

Задержанному грозит уголовная ответственность по ч.4 ст.296 УК (хулиганство, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве водитель устроил стрельбу, в результате инцидента был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, а для задержания подозреваемого объявляли план "Перехват".

До этого стрельбу устроили в одном из почтовых отделений Харьковской области.