Во Львове коронавирусом заболели 100 медиков

Во Львове от начала эпидемии коронавирусом COVID-19 заболели 100 медицинских работников. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Telegram.

По его словам, большинство заболевших медиков являются работниками больницы скорой помощи.

"По состоянию на сегодня во Львове на COVID-19 заболели 100 медицинских работников. Из них 56 - это работники больницы скорой помощи. Хотя эта больница не является опорной для лечения больных коронавирусом, но через нее ежедневно проходит большое количество пациентов. К примеру, нагрузка на хирургию возросла в 3 раза", - написал Садовой.

По данным системы мониторинга распространения COVID-19 СНБО Украины, во Львовской области выявлено 904 случая заражения коронавирусом.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львове приняли решение о следующих этапах выхода из карантина. В частности, с 15 мая открываются визовые центры, магазины одежды, белья и обуви, которые имеют прямой выход на улицу, а также непродовольственные рынки.

Также сообщалось, что в случае, если в течение 3-х дней процент положительных результатов по коронавирусу будет больше 23%, карантин во Львове вновь восстановят.