Во Львове на коронавирус протестовали работников коммунальных служб

Во Львове продолжают тестировать на коронавирус работников коммунальных сфер города, которые вынужденно контактируют с большим количеством людей. Об этом сообщает "Гал-инфо".

Отмечается, что 1 апреля экспресс-тесты сделали 222 работникам АТП № 1 и троллейбусного депо, а также работникам рынка "Шувар". Из них: 99 человек - работники АТП № 1 (у всех результат отрицательный); 103 человека - работники троллейбусного депо (у всех результат отрицательный); 20 человек - работники рынка "Шувар" (у 4 человек обнаружили подозрение).

Завтра медики продолжат тестировать работников АТП № 1, троллейбусного депо и рынка "Шувар".

Напомним, во Львове городская комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об усилении ограничительных мер на время карантина. Со 2 апреля вводится обязательный масочный режим во всех магазинов, запрет на пикники в парках, а также закрывают детские площадки.

В Львовский области зафиксированы еще 13 новых подозрений на коронавирус COVID-19. Отмечается, что во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 74 человека. У семи пациентов - положительный результат теста на заболевание.