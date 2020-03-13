Во Львове госпитализировали с подозрением на коронавирус еще одного человека

Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали человека, который недавно вернулся в Украину из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Каменка-Бугской территориальной общины.

Сообщается, что пациент с симптомами острого респираторного заболевания обратился в больницу в Каменка-Бугской общине 12 марта во второй половине дня. Больной недавно прибыл в Украину из Италии.

"Учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию в мире, вызванную коронавирусом COVID-19 больной госпитализирован специализированным медицинским транспортом во Львов для обследования и установления диагноза", - говорится в сообщении.

Также местные власти приняли решение о временном закрытии рынков в Каменка-Бугская и поселках Добротвор и Новый Ярычев.

Напомним, 12 марта в Украине официально подтвердили еще два случая коронавируса. COVID-19 выявили у женщины, которая накануне вернулась из Польши, и у мужчины, жена которого находилась в Италии. Таким образом количество инфицированных выросло до трех.

По состоянию на 13 марта состояние инфицированной коронавирусом в Житомирской области ухудшилось. Она находится в в тяжелом состоянии. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.