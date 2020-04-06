Во Львове двух больных с COVID-19 подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких

По состоянию на утро в инфекционной больнице находится 66 пациентов с подозрением на коронавирус, 5 из которых - в реанимации. Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовской ОГА.

В частности, двое людей, у которых подтвержден коронавирус, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В целом по городу и области - 28 человек с подтвержденным диагнозом, из которых трое уже вылечились и один человек умер.

Напомним, если дальше будет продолжаться несоблюдение правил, то в Киеве могут ограничить передвижение на своих автомобилях из-за распространения коронавируса.

РБК-Украина писало, что в Донецкой области зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно.

Отметим, сегодня утром сообщалось, что от коронавируса по одному человеку еще умерли в Тернопольской и Закарпатской областях.

Отметим, в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.