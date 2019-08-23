Во Львове в ДТП с участием полицейских пострадали двое пешеходов

Государственное бюро расследований расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городе Львове с участием полицейских, в результате которого пострадали двое пешеходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что 23 августа около 14:40 экипаж полиции на служебном автомобиле марки Mitsubishi Outlander совершил наезд на двух женщин, которые переходили дорогу. За рулем автомобиля находился работник патрульной полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается.

Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и другие неотложные следственные действия. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области.

Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения).

Напомним, 15 августа около 12:00 в Киеве на перекрестке ул. Берлинского и Щусева произошло ДТП с участием автомобиля Audi и полицейского Renault.