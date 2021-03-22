Во Львове в ДТП с участием автомобиля ГСЧС погиб ребенок

Во Львове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.
Авария произошла 21 марта во время того, как автомобиль ГСЧС следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом.
"В результате наезда на аварийный люк, который находился на проезжей части, возникла трагедия. Крышка люка вылетела из-под авто и попала во встречный автомобиль. В результате трагедии погиб одиннадцатилетний мальчик, находившийся в салоне автомобиля", - сообщили спасатели.
По информации местных СМИ, ДТП случилось около 21:50 во Львове на улице Зеленой, 251.
Напомним, ночью в Польше произошла смертельная авария с участием автобуса с украинцами. Один украинец погиб, еще пять - пострадали.
Ранее РБК-Украина писало, что в Донецкой области в результате аварии два человека погибли и еще три пострадали.
Также сообщалось, что в начале февраля под Ровно столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина. Тогда пострадали три человека.