Во Львове четверо детей попали в больницу с отравлением

Во Львове в период с 29 марта до 1 апреля было госпитализировано четырех детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом "острая кишечная инфекция". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Все пациенты являются воспитанниками одного из львовских дошкольных учебных заведений. Одние ребенок после оказания медицинской помощи был отпущен из больницы, трое других - до сих пор госпитализированы.

"В Сиховский отдел полиции 1 апреля поступило сообщение о том, что в одну из больниц во Львове в период с 29 марта до 1 апреля были доставлены четверо детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) УК Украины. Санкции статьи предусматривают наказание - штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства отравления детей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по факту массового отравления в Харькове в одной из школ полиция открыла уголовное производство. Как отмечается, из-за распыления неизвестного вещества в школе 37 учеников обратились за медицинской помощью с жалобами на слабость и затрудненное дыхание.

Кроме того, в частном детском лагере "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района в Киевской области отравились 12 детей. В больницу был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения.