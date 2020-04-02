Во Львове 5 пациентов с подозрением на COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Один из тяжелобольных уже подключен к ИВЛ

Во Львовской областной инфекционной клинической больнице госпитализированы 38 человек с подозрением на коронавирус, из них 5 - в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Сообщается, что один из тяжелобольных уже подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"В нашей инфекционной больнице сейчас из 38 больных, которые там находятся, пять в очень тяжелом состоянии. Один уже подключен к аппарату ИВЛ. Статистика смертности растет по Украине с каждым днем", - сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что первую смерть от коронавируса подтвердили в Киеве. Умер 70-летний мужчина.

Также сообщалось, что по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Всего в Украине с симптомами COVID-19 умерли 20 человек - 15 женщин и 5 мужчин. Все они старше 50 лет. При этом, по словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, 88% умерших имели сосудистые заболевания и диабет.