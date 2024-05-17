У Львівській обвалилася частина будинку: з-під завалів дістали тіло дитини

Як повідомили у ДСНС, 17 травня о 16:04 рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Тарасівка Львівського району обвалилась частина будинку, під завалами може бути дитина 4-х років.

На момент прибуття з’ясувалось, що в будинку проводили ремонтні роботи. А дівчинка в той час бавилась біля будинку. Після того як впала стіна люди побачили дівчинку під завалами й викликали рятувальників.

За допомогою спецінструменту рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини.

Фото: у Львівській обвалилася частина будинку (facebook.com/LVIVDSNS)