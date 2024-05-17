UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львівській обвалилася частина будинку: з-під завалів дістали тіло дитини

Фото: у Львівській обвалилася частина будинку (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Тетяна Степанова

У селі Тарасівка Львівської області під час ремонтних робіт стіна будинку обвалилась на дитину. Рятувальники дістали з-під завалів тіло 4-річної дівчинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомили у ДСНС, 17 травня о 16:04 рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Тарасівка Львівського району обвалилась частина будинку, під завалами може бути дитина 4-х років.

На момент прибуття з’ясувалось, що в будинку проводили ремонтні роботи. А дівчинка в той час бавилась біля будинку. Після того як впала стіна люди побачили дівчинку під завалами й викликали рятувальників.

За допомогою спецінструменту рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини.

 

Фото: у Львівській обвалилася частина будинку (facebook.com/LVIVDSNS)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові сталася пожежа у закладі громадського харчування. З будівлі евакуювали 74 людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьДСНС