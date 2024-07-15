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У Львівській області стався вибух на території ТЦК: ймовірно, від гранати

Фото: у Львівській області, імовірно, кинули гранату на територію ТЦК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

У Львівській області пролунав вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Невідома особа, ймовірно, кинула на територію ТЦК гранату.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у правоохоронних органах.

Як розповіло виданню джерело, подія сталася у місті Буськ Золочівського району.  Імовірно, це був вибух ручної гранати РГД-5. На місці утворилася воронка. Також в приміщенні вибиті вікна, а уламками посікло штукатурку.

Потерпілих внаслідок інциденту немає.

Інших деталей джерело наразі не надало. 

Інциденти з працівниками ТЦК

Нагадаємо, що схожі випадки трапляються не вперше. Так, раніше у Черкаській області невідомі кинули вибухівку на подвір'я будинку працівника ТЦК.

Також ми писали про конфлікт зі стріляниною за участю працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті.

Крім того, раніше у Дніпропетровській області озброєний чоловік напав на співробітника військкомату. Внаслідок чого військовослужбовець у результаті отримав поранення.

 

До слова, перед цим у Києві чоловік із ножем напав на працівників Деснянського ТЦК.

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Львівська областьТЦКВибух