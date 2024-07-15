У Львівській області стався вибух на території ТЦК: ймовірно, від гранати

Як розповіло виданню джерело, подія сталася у місті Буськ Золочівського району. Імовірно, це був вибух ручної гранати РГД-5. На місці утворилася воронка. Також в приміщенні вибиті вікна, а уламками посікло штукатурку.

Потерпілих внаслідок інциденту немає.

Інших деталей джерело наразі не надало.

Інциденти з працівниками ТЦК

Нагадаємо, що схожі випадки трапляються не вперше. Так, раніше у Черкаській області невідомі кинули вибухівку на подвір'я будинку працівника ТЦК.

Також ми писали про конфлікт зі стріляниною за участю працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті.

Крім того, раніше у Дніпропетровській області озброєний чоловік напав на співробітника військкомату. Внаслідок чого військовослужбовець у результаті отримав поранення.