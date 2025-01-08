На гірськолижному курорті у Львівській області загинув 12-річний хлопчик
На гірськолижному курорті у Львівській області 8 грудня загинула дитина. Хлопець катався на лижах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Поліцію Львівської області.
На території одного з гірськолижних комплексів у Стрийському районі трагічно загинув 12-річний хлопчик із Києва. За попередніми даними, під час спуску з гори дитина впала і отримала важку травму голови. Незважаючи на зусилля медиків, врятувати хлопчика не вдалося.
Поліція отримала повідомлення про інцидент близько 14:30. На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції №3 Стрийського районного управління, а також співробітники інших підрозділів.
Хлопчик відпочивав у комплексі разом із батьками. Правоохоронці наразі проводять першочергові слідчі дії та встановлюють обставини трагедії. Питання щодо правової кваліфікації події вирішується.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що 6 січня на східному схилі гори Брецкул в Українських Карпатах зійшла лавина хуртовинного снігу. За даними сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), обсяг лавини становив 1 280 кубічних метрів. Про постраждалих або завдані збитки не повідомляється. Укргідрометцентр закликає туристів бути обережними через високий ризик сходження лавин у гірських районах.
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