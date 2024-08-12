У Львівській області перекрили дорогу через ДТП з вантажівкою та мікроавтобусом: є постраждалі

ДТП у Львові та області

Нагадаємо, у Львові сталася ДТП за участю маршрутки, яка врізалася в опору електропередач. Двоє людей постраждали.

Також днем до цього аварія сталась і у Львівському районі, де зіткнулися маршрутний автобус та автопоїзд.

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