У Львівській області перекрили дорогу через ДТП з вантажівкою та мікроавтобусом: є постраждалі

На автодорозі Київ - Чоп сталося ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса. Рух трасою перекритий повністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області в Telegram.
Як зауважують правоохоронці, дорожня аварія трапилась біля населеного пункту Підбірці (обʼїзна Львова - ред.). У зв'язку з ДТП рух дорогою перекритий повністю. Також зазначається, що внаслідок ДТП постраждалі.
"На місці події працюють усі необхідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху", - йдеться в повідомленні
Нагадаємо, у Львові сталася ДТП за участю маршрутки, яка врізалася в опору електропередач. Двоє людей постраждали.
Також днем до цього аварія сталась і у Львівському районі, де зіткнулися маршрутний автобус та автопоїзд.
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