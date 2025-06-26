У Львівській області патрульні збили неповнолітнього

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно аварія за участі українців сталась аварія. Тоді ж зіткнулися вантажний фургон Volkswagen та тягач Renault. У момент аварії у фургоні перебувало вісім українців, половина з яких отримала поранення.

Також у середині червня французькому департаменті Сарт сталася ДТП за участю автобуса, що перевозив 58 дітей, більшість із яких - підлітки з України віком від 15 до 17 років.

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