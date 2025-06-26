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У Львівській області патрульні збили неповнолітнього

Ілюстративне фото: у Львівській області патрульні збили неповнолітнього (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 25 червня, у Львівській області, неподалік від села Красів, сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі неповнолітнього пішохода та патрульного автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Львівської області.

Як пише поліція, ДТП сталась на автодорозі Київ - Чоп. 

Внаслідок аварії неповнолітнього було госпіталізовано. На місці подій працюють слідчі. 

"Обставини події встановлюються. Ініційовано службове розслідування", - додає поліція Львівської області. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно аварія за участі українців сталась аварія. Тоді ж зіткнулися вантажний фургон Volkswagen та тягач Renault. У момент аварії у фургоні перебувало вісім українців, половина з яких отримала поранення.

Також у середині червня французькому департаменті Сарт сталася ДТП за участю автобуса, що перевозив 58 дітей, більшість із яких - підлітки з України віком від 15 до 17 років.

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Львівська область