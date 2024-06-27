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У Львівській області отруїлись більше 20 дітей

Фото: у Львівській області отруїлись більше 20 дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Львівській області відбулося масове отруєння дітей. Усіх госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, LVIV.MEDIA.

"Спалах гострої кишкової інфекції стався в одному із закладів відпочинку на Львівської області. Станом на вечір 26 червня захворіли 23 людини, усі госпіталізовані", - йдеться у повідомленні Центру.

Серед провідних симптомів: загальна слабість, підвищення температури тіла, біль у животі, тошнота, блювота.

"Стан хворих середньої важкості. Працюють фахівці. Розпочато епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху", - додають спеціалісти.

Всі, хто отруївся - діти

Як пише LVIV.MEDIA, усі госпіталізовані - діти віком від 10 до 16 років, перебувають у Сколівській центральній лікарні та у лікарні в Стрию.

"Пацієнти потрапили до лікарні із "Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді", туристичної бази "Карпати", що в селі Кам’янка, Стрийського району", - зазначає видання.

Не перший випадок

На початку червня в Рені Одеської області відбулося масове отруєння відвідувачів кафе. Більшість із них – діти.

Додамо, що в Україні розпочався епідемічний сезон холери. Ця хвороба може бути небезпечною, особливо влітку. За даними на 12 червня в Україні не було зафіксовано жодного випадку холери. Але через руйнування зростають ризики в окупованому Маріуполі.

Докладніше про те, як уберегтися - у матеріалі.

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