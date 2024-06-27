У Львівській області отруїлись більше 20 дітей

Не перший випадок

На початку червня в Рені Одеської області відбулося масове отруєння відвідувачів кафе. Більшість із них – діти.

Додамо, що в Україні розпочався епідемічний сезон холери. Ця хвороба може бути небезпечною, особливо влітку. За даними на 12 червня в Україні не було зафіксовано жодного випадку холери. Але через руйнування зростають ризики в окупованому Маріуполі.

Докладніше про те, як уберегтися - у матеріалі.

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