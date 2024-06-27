У Львівській області отруїлись більше 20 дітей

У Львівській області відбулося масове отруєння дітей. Усіх госпіталізовано до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, LVIV.MEDIA.
"Спалах гострої кишкової інфекції стався в одному із закладів відпочинку на Львівської області. Станом на вечір 26 червня захворіли 23 людини, усі госпіталізовані", - йдеться у повідомленні Центру.
Серед провідних симптомів: загальна слабість, підвищення температури тіла, біль у животі, тошнота, блювота.
"Стан хворих середньої важкості. Працюють фахівці. Розпочато епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху", - додають спеціалісти.
Як пише LVIV.MEDIA, усі госпіталізовані - діти віком від 10 до 16 років, перебувають у Сколівській центральній лікарні та у лікарні в Стрию.
"Пацієнти потрапили до лікарні із "Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді", туристичної бази "Карпати", що в селі Кам’янка, Стрийського району", - зазначає видання.
На початку червня в Рені Одеської області відбулося масове отруєння відвідувачів кафе. Більшість із них – діти.
Додамо, що в Україні розпочався епідемічний сезон холери. Ця хвороба може бути небезпечною, особливо влітку. За даними на 12 червня в Україні не було зафіксовано жодного випадку холери. Але через руйнування зростають ризики в окупованому Маріуполі.
Докладніше про те, як уберегтися - у матеріалі.
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