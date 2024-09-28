У Львівській області директора реабілітаційного центру запідозрили у знущанні над дітьми

Він зазначив, що отримав інформацію про можливе фізичне, психологічне та сексуальне насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу. Омбудсмен ініціював перевірку.

У закладі перебуваються найвразливіші категорії дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами. Зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

Лубінець додав, що за останні півроку діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження.

Омбудсмен звернувся до поліції, відкрито кримінальну справу за частиною 3 статті 153 ККУ "сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи". Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці.

"З понеділка я ініціюю нараду на високому рівні з залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином. І негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник", - додав Лубінець.

Реакція правоохоронців

Офіс генпрокурора повідомив, що було розпочате досудове розслідування за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 153 КК України). Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до семи років.

У поліції додають, що також правоохоронці зробили подання щодо відсторонення від виконання службових обов’язків керівника закладу.

"Інформація про відсутність реагування поліцією на заяви і повідомлення протягом півроку не відповідає дійсності - адже інших звернень про протиправні дії, вчинені щодо вихованців вказаного навчально-реабілітаційного центру, у 2024 році до поліції Львівщини не надходило", - зазначає Нацполіція.