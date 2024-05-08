У Львівській області через вибух гранати загинув чоловік

У Бориславі Львівської області сьогодні, 8 травня, на вулиці стався вибух гранати, внаслідок чого загинув місцевий житель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Львівської області.
В правоохоронних органах уточнили, що загиблий - 24-річний чоловік.
"Інших постраждалих внаслідок вибуху немає", - поінформували в поліції.
Зазначається, що трагічний інцидент стався сьогодні ввечері, о 20.50, на вулиці Івасюка. Окрім молодої людини, яка загинула в результаті події, інших громадян у цей час поруч не було.
В поліції додали, що на місці працюють оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Львівської області.
"Поліцейські встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу. Вирішується питання правової кваліфікації події", - додали в правоохоронних органах.
Місце події у Бориславі (фото: facebook.com/MVS.LVIV)
Раніше повідомлялося, що на початку квітня у Львові в багатоквартирному будинку вибухнула граната. Внаслідок події загинув 44-річний мешканець Чернігова, а господар помешкання, 52-річний львів'янин, був госпіталізований із важкими травмами.
Також нагадаємо, у листопаді минулого року в Одеській області чоловік підірвав гранату в авто, вимагаючи гроші від людини, яка його перевозила. Нападника було затримано.
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