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У Львівській області автомобіль в’їхав у стіну будинку, загинуло четверо людей

Фото: у Львівській області автомобіль в’їхав у стіну будинку, загинуло четверо людей (lv.npu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні вночі водій не впорався з керуванням та в’їхав у стіну будинку у місті Жовква Львівської області. Внаслідок аварії загинув водій та троє пасажирок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Повідомляється, що ДТП сталась 12 лютого о 00.45 на вулиці у Жовкві.

За попередніми даними, водій автомобіля Audi Q5, 28-річний мешканець Самбірського району, не впорався з керуванням. Машина виїхала за межі проїзної частини та зіткнувся спочатку з огорожею, а потім - в’їхала у стіну будинку.

В результаті ДТП водій та троє його пасажирок, усі мешканки Львівської області, від отриманих травм померли на місці події.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, вчора на автодорозі Київ - Чоп поблизу села сталася ДТП, був ускладнений рух у напрямку Рівного.

До того ж, 9 лютого, у Києві перекинулася машина "швидкої допомоги", постраждали шестеро осіб, серед яких немовля.

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