У Львівській області автобус з військовими потрапив у ДТП, є загиблий та поранені, - ЗМІ

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у липні, у Запорізькій області водій авто збив військового, який йшов узбіччям дороги, і втік.

Також сьогодні, 9 вересня, стало відомо про загибель в ДТП Ярослава Олійника - одного з перших членів оновленої команди Міністерства стратегічних галузей та промисловості.

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