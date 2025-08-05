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На Львівщині понад 20 дітей отруїлися у таборі: поліція відкрила справу

Вівторок 05 серпня 2025 09:56
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На Львівщині понад 20 дітей отруїлися у таборі: поліція відкрила справу Фото: У таборі на Львівщині отруїлися понад два десятки дітей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вчора. 4 серпня на Львівщині було госпіталізовано 24 дитини, які відпочивали в приватному дитячому таборі у Стрийському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області та Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що 4 серпня близько 22:20 правоохоронці отримали повідомлення від батьків про ймовірне масове отруєння дітей у таборі відпочинку.

До лікарень було доставлено 24 неповнолітніх з різних регіонів України віком від 7 до 17 років.

Попередній діагноз усіх госпіталізованих - гостра кишкова інфекція. Наразі їхній стан оцінюється як середньої важкості.

У зв’язку з інцидентом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

За інформацією департаменту, надійшло повідомлення про масове отруєння дітей з попереднім діагнозом: "гостра кишкова інфекція" в дитячому таборі "Frendly Camp" (с. Тухля Славської ТГ Стрийського району).

Станом на 05:00, 5 серпня, в інфекційне відділення Стрийської ЦРЛ, Сколівської ЦРЛ та Дрогобицької МЛ, у стані середньої важкості госпіталізовано 21 дитина.

Причина захворювання встановлюється

Нагадаємо, ми писали, що в одній зі шкіл Києва стався спалах кишкової інфекції.

Також у Центрі громадського здоров'я розповіли, які ознаки отруєння водою та при яких симптомах терміново потрібен лікар.

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