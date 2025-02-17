На Львівщині невідомі напали на співробітника ТЦК під час супроводу мобілізованих

Сьогодні, 17 лютого у місті Жовква на Львівщині двоє невідомих напали на співробітника Львівського РТЦК та СП. Напад стався, коли він супроводжував двох мобілізованих до КНП "Жовківська лікарня" для проходження військово-лікарської комісії.

Зловмисники завдали військовому різані рани невідомим гострим предметом. За попередньою інформацією, мотивом нападу могла бути спроба створити умови для втечі одного з мобілізованих. Внаслідок інциденту чоловік утік та наразі перебуває у розшуку.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України. Також триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.

Правоохоронці закликають громадян мобілізаційного віку дотримуватися законів і не ставати на шлях злочину.

"Ухилення від військового обов’язку не лише порушує закон - воно ставить вас у ряд із то тими, хто працює на ворога. Оновлюйте свої облікові дані вчасно", - зазначили у Львівському обласному ТЦК та СП.