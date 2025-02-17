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На Львівщині невідомі напали на співробітника ТЦК під час супроводу мобілізованих

Понеділок 17 лютого 2025 21:04
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На Львівщині невідомі напали на співробітника ТЦК під час супроводу мобілізованих Фото: На Львівщині напали на співробітника ТЦК (facebook.com_CherkasyTCK)
Автор: Владислава Ткаченко

На Львівщині двоє невідомих напали на військового ТЦК, який супроводжував мобілізованих на медкомісію. Один із призовників втік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

Сьогодні, 17 лютого у місті Жовква на Львівщині двоє невідомих напали на співробітника Львівського РТЦК та СП. Напад стався, коли він супроводжував двох мобілізованих до КНП "Жовківська лікарня" для проходження військово-лікарської комісії.

Зловмисники завдали військовому різані рани невідомим гострим предметом. За попередньою інформацією, мотивом нападу могла бути спроба створити умови для втечі одного з мобілізованих. Внаслідок інциденту чоловік утік та наразі перебуває у розшуку.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України. Також триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.

Правоохоронці закликають громадян мобілізаційного віку дотримуватися законів і не ставати на шлях злочину.

"Ухилення від військового обов’язку не лише порушує закон - воно ставить вас у ряд із то тими, хто працює на ворога. Оновлюйте свої облікові дані вчасно", - зазначили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Інциденти зі співробітниками ТЦК

Нагадаємо, що в одному з районів Рівненщини група чоловіків мобілізаційного віку напала на військовослужбовців ТЦК. Нападників розшукують правоохоронці.

За інформацією ТЦК, інцидент стався під час виконання військовими службових обов’язків. Зловмисники завдали їм тілесних ушкоджень та пошкодили військову техніку.

На місце події оперативно прибули екіпажі поліції.. Загрози для життя постраждалих немає.

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