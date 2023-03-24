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В Луцьку жінка намагалась продати немовля за 30 тисяч доларів

Фото: у Луцьку жінка намагалася продати немовля за 30 тисяч доларів (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці зупинили спробу продажу дитини в Луцьку, за немовля "продавець" хотіла 30 тисяч доларів. Дитина виявилася сином її подруги, якого та народила таємно, не звертаючись до пологового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

Мешканка Луцька серед своїх знайомих підшукує охочих придбати немовля - саме таку інформацію отримали правоохоронці.

Пізніше стало відомо, що жінка-"продавчиня" піклувалася про небажаного сина 23-річної подружки, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року і наступного ж дня після пологів віддала.

"Невдовзі вона вирішила продати 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів США без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Під час передачі дитини покупцю її затримали у Луцьку. А дитину вилучили, вона перебуває у лікарняному закладі.

Слідчі поліції вже оголосили їй про підозру за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Крім цього, після вивчення всіх обставин та фактів діям матері буде також надана правова кваліфікація.

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Луцьк