В Луцьку жінка намагалась продати немовля за 30 тисяч доларів

Мешканка Луцька серед своїх знайомих підшукує охочих придбати немовля - саме таку інформацію отримали правоохоронці.

Пізніше стало відомо, що жінка-"продавчиня" піклувалася про небажаного сина 23-річної подружки, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року і наступного ж дня після пологів віддала.

"Невдовзі вона вирішила продати 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів США без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Під час передачі дитини покупцю її затримали у Луцьку. А дитину вилучили, вона перебуває у лікарняному закладі.

Слідчі поліції вже оголосили їй про підозру за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Крім цього, після вивчення всіх обставин та фактів діям матері буде також надана правова кваліфікація.