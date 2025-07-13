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У Луцьку вшанували жертв Волинської трагедії на тлі дня пам'яті в Польщі

Неділя 13 липня 2025 20:04
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У Луцьку вшанували жертв Волинської трагедії на тлі дня пам'яті в Польщі Ілюстративне фото: у заході взяли участь польська та українська влада (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Луцьку, незважаючи на упереджені кроки Польщі, відбулася меса за жертвами Волинської трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням PAP.

Зазначимо, що нещодавно польський Сейм оголосив 11 липня днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки".

З цієї причини сьогодні в Римо-католицькому кафедральному соборі Луцька на Волині відбулася урочиста меса за жертвами Волинської трагедії.

У заході взяли участь представники польської меншини, що мешкає в Україні, польські дипломати та представники органів влади Волинської області.

Богослужіння проводив єпископ Едуард Кава, ординарій Кам'янець-Подільської єпархії. В інтерв'ю PAP він заявив, що добре, що поляки та Україна починають говорити про Волинську трагедію.

"Я думаю, що зараз настав хороший етап зрілості, щоб по-справжньому розкрити цю складну тему. Ми повинні підійти до цього питання з великою делікатністю, але й відповідальністю. Перш за все, жертви Волинської трагедії... вимагають розкриття своїх імен, місць поховань і місць цих убивств", - сказав він.

Священик додав, що кожного вбитого слід знати на ім'я, щоб за них можна було молитися. Він також сказав, що "відродження пам'яті" важливе не тільки для поляків, а й для українців.

Нагадаємо, що коли польський Сейм визначив 11 липня днем пам'яті, у МЗС України заявили, що це рішення суперечить духу добросусідських відносин між країнами.

"Такі односторонні кроки не сприяють досягненню порозуміння та примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної пам'яті двох країн", - ішлося в заяві.

При цьому зазначимо, що цього року розпочався провес ексгумації.

Подібний розбір того, що таке Волинська трагедія, які погляди у кожної з країн, і як це впливає на діалог України і Польщі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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