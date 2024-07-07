У Луцьку з автомобіля кинули гранату в людей: є постраждалі

Нагадаємо, що минулого місяця невідомий чоловік підірвав гранату в автомобілі мешканця Бучі. Правоохоронці розповіли про деталі інциденту.

Незадовго до того у Сквірській громаді Київської області чоловік кинув гранату на вулиці. Він поранив себе та перехожу.

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